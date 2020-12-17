Более 10 тыс. объектов заявлено в программе модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. объектов планируется отремонтировать и построить по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян в эфире телеканала "Россия-1".

"В рамках программы заявлено более 10 тыс. объектов капитального ремонта, реконструкции, нового строительства", - сказал он.

Каграманян добавил, что более 5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики будут модернизированы во время реализации программы.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.