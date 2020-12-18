Главный нарколог Минздрава ответит на вопросы россиян в прямом эфире

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в прямом эфире, который состоится в пятницу 18 декабря в ТАСС, ответит на вопросы россиян о реализации и новых мерах антиалкогольной политики в РФ, а также расскажет о том, как не подорвать здоровье в новогодние праздники.

В ходе прямого эфира главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России расскажет о том, для чего нужны меры, ограничивающие продажу алкоголя по времени, ответит на вопросы пользователей социальных сетей о том, существует ли безопасная доза алкоголя и как защититься от формирования опасной привычки.

Потребление алкоголя в РФ, согласно данным Минздрава России, сократилось до 9 л в год на душу населения в 2019 году. При этом, как ранее сообщал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, около 10% смертей в России вызваны вредным потребление алкоголя. Алкоголь является одним из существенных факторов риска развития различных неинфекционных заболеваний, в том числе почти в 40% становился причиной развития цирроза, а 75% случаев кардиомиопатий обусловлены пагубным употреблением алкоголя.

Эфир проведет ТАСС совместно с АНО "Национальные приоритеты" в рамках национального проекта "Демография". Снижение пагубного потребления алкоголя является одним из ключевых направлений национального проекта "Демография". Трансляция будет вестись в социальных сетях ТАСС и национальных проектов.