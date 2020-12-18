Власти Камчатки заявили о работе реформы обращения с ТКО с опережением графика

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках нацпроекта "Экология" проходит на Камчатке с опережением плана примерно на 20%, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

В четверг во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что реформа мусорной отрасли в стране продвигается, ее задачи ясны, "правительство этим занимается, и регионы занимаются".

"Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и сортировку, составил чуть более 67 тыс. тонн, то есть 121% от планового назначения. В Петропавловске-Камчатском с 2019 года реализуется пилотный проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, на 60 контейнерных площадках установлены баки для сбора пластиковых отходов. Будут продолжены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. На эти цели в бюджете заложено 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году в регионе продолжится обустройство полигонов с мусоросортировочными станциями в удаленных поселках Палане, Тигиле и Милькове.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.