План развития туристических объектов Камчатки разработают при участии Ростуризма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатского края совместно с Ростуризмом разработают план развития основных туристических точек на полуострове, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

В четверг во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул важность внутреннего туризма, отметив необходимость развития инфраструктуры в регионах. Глава государства анонсировал создание "отдельного федерального органа исполнительной власти, который станет курировать вопрос развития внутреннего туризма".

"Для Камчатки туризм - очевидный приоритет в стратегическом развитии, и, несмотря на спад отрасли в 2020 году, мы видим огромный интерес со стороны туристов со всех регионов России: в период новогодних праздников фиксируем повышенный спрос и на авиабилеты, и на бронирование мест размещения в крае, - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова. - У нас уже есть конкретные договоренности с Ростуризмом по совместной разработке в 2021 году мастер-плана развития основных туристических точек на Камчатке, чтобы затем их включить в нацпроект развития туризма и получить поддержку по совершенствованию инфраструктуры или обустройству наиболее интересных, перспективных, но пока не очень комфортных мест пребывания".

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, это почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое в прошлом году возросло и число иностранцев, посетивших полуостров, - всего около 36 тыс. человек. На новогодние праздники заполняемость гостиниц полуострова составляет 100%.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и иностранных туристов.