В Приморье в 2021 году запустят первую очередь экотехнопарка для переработки вторсырья

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "Экостар фэктори" в 2021 году запустит первую очередь экотехнопарка в ТОР "Надеждинская", где будет производиться глубокая переработка вторсырья, поступающего из мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

"На сортировочных комплексах, которые мы создаем по всему краю, будут образовываться разные виды вторсырья: ПЭТ-бутылка, полиэтилен, пластик, стекло, картон и металлы. Если с реализацией металлов и картона проблем нет, то, например, глубокой переработки стекла и ПЭТ-бутылки у нас в крае, да и на Дальнем Востоке, нет. Создание экотехнопарка должно со временем решить эту проблему", - сообщила Пархоменко.

Запуск первой очереди намечен на 2021 год. Пархоменко уточнила, что здесь будет создан не только промышленный кластер по переработке вторсырья, но и учебный центр по внедрению стандартов "зеленой" экономики. Кроме того, экотехнопарк займется утилизацией опасных отходов, которые образуются при сортировке и которые запрещено захоранивать на полигонах, такие как автопокрышки, отходы электрооборудования, ртутьсодержащие отходы, использованные батарейки. В 2021 году здесь появится производство по утилизации старых автопокрышек мощностью более 5 тыс. тонн, уточнила Пархоменко.

В Приморском крае уже действуют мусоросортировочные комплексы в Хорольском, Дальнереченком и Лучегорском районах. Эти комплексы позволят не только увеличить процент сортировки и извлечения вторсырья, но и в 10 раз уменьшить объем захораниваемых "хвостов" после сортировки, поскольку все отходы прессуются и брикетируются. Комплексы позволяют сортировать отходы на полезные, опасные и неперерабатываемые, затем вторсырье делится на шесть фракций - ПЭТ, макулатура, картон, стекло, жестяная и алюминиевая банки. Непригодные для переработки отходы прессуют и отправляют на полигон.

Приморье - один из регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это 1 января. В соответствии с новой системой в крае начал работать Приморский экологический оператор, который теперь действует на всей его территории. Переход на раздельный сбор мусора соответствует задачам нацпроекта "Экология", рассчитанного на 2019-2024 годы. В частности, нацпроект предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку - до 60%.