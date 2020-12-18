Волонтеры в Хабаровском крае за год очистили от мусора 38 км берегов рек и моря

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Волонтеры в Хабаровском крае за год очистили 38 км береговой линии рек и морского побережья, сообщается в пятницу на сайте правительства Хабаровского края со ссылкой на региональное Минприроды, которое подвело итоги реализации нацпроекта "Экология".

"Волонтеры привели в порядок территории вблизи рек Амур, Куегда, Гырман, Ул, Хор, Хальзан, пролива Невельского, проток Пальвинской и Челнинской, бухт Фальшивой и Ольги, обособленных водных объектов в населенных пунктах края", - говорится в сообщении.

Несмотря на сложную эпидемиологическую и паводковую обстановку, в работе активно участвовали волонтеры из Хабаровска и семи районов края - около 900 человек. Это сотрудники домов культуры, домов молодежи, музеев, их семьи, а также представители коренных малочисленных народов, детских и молодежных общественных объединений, администрации. Объем вывезенного мусора превысил 100 куб.м.

"Волонтерское экологическое движение объединило людей разных поколений и возрастов, став по-настоящему массовым явлением. Благодаря такой консолидации общества, уверен, мы решим задачу улучшения экологического состояния водных объектов края на территории региона", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Михаила Дегтярева.

С прошлого года очистка берегов в России идет в рамках национального проекта "Экология", разработанного по предложению президента РФ Владимира. За два года в мероприятиях по очистке берегов от мусора и древесного хлама приняли участие более 2350 человек. Их силами были приведены в порядок около 69 км береговой зоны. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, до 2024 года предполагается убрать не менее 155 км береговой черты. В 2021 году планируется очистить 19,5 км берегов.