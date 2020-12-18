В Якутии создадут центр непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Первый в Якутии центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников создадут в 2021 году в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития образования и повышения квалификации в Якутске, на базе которого создадут центр.

"Центр будет открыт как структурное подразделение нашего института. Он создается для достижения целевых показателей федерального и регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование", - сказали в пресс-службе, отметив, что открытие запланировано на 1 сентября 2021 года.

Институт успешно прошел конкурсный отбор в Министерстве просвещения РФ. "По итогам отбора на создание центра из федерального бюджета в 2021 году в Якутию направят 10,9 млн рублей", - добавили в организации.

В центре обеспечат условия для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогов по всей Якутии. Здесь будет доступ к дополнительным профессиональным программам, помогут осваивать новые компетенции, проходить стажировки и принимать участие в программах обмена опытом и лучшими практиками.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.