Красноярский край в 2021 году удвоит вложения в закупку лесхозтехники по нацпроекту

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края закупят в 2021 году в рамках национального проекта "Экология" лесохозяйственной техники на 365 млн рублей, в текущем году регион закупил техники на 182 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Алексей Большаков.

"Реализация в Красноярском крае федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" продолжится в будущем году. В 2021 году планируется приобрести 318 единиц техники и оборудования на общую сумму около 365 млн рублей", - сообщил он. По его словам, в этом году было закуплено 707 единиц лесохозяйственной техники на сумму 182 млн рублей.

Он пояснил, что в 2021 году планируется приобрести больше тяжелой техники, в том числе лесопожарные вездеходы, автоцистерны, тралы для транспортировки гусеничной и спецтехники, грузовые автомобили. Таким образом, объем вложений в закупку лесохозяйственной техники вырастет в два раза.

По его словам, укрепление материально-технической базы краевого Лесопожарного центра проводится уже второй год подряд. Специализированная техника позволяет эффективнее проводить мероприятия по тушению лесных пожаров, наземному патрулированию государственного лесного фонда и увеличению лесовосстановительных работ. В этом году лесовосстановление в Красноярском крае проведено на площади 94 тыс. га, что на 124% больше плана

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Несколько задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.