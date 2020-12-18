Современный корпус на 550 детей построят для школы в пригороде Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены в ходе реализации национального проекта "Образование" до лета 2024 года построить для школы в планировочном районе Луговое в Южно-Сахалинске дополнительный корпус размером с отдельное большое учреждение. Работа над проектом уже началась, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Сейчас в имеющейся школе обучаются 800 детей, хотя рассчитано здание на 640 человек. Ученикам приходится посещать занятия в две смены. Такой учебный процесс доставляет неудобство не только детям, но и учителям и родителям.

"Новое здание будет не просто дополнительным корпусом к уже имеющейся школе. Все дело в том, что новое здание по размеру будет таким же как целая отдельная городская школа. В нем будут обучаться 550 человек. Туда переведут школьников с 5 по 11 классы, а в старом корпусе оставят только начальную школу", - рассказали в правительстве.

По информации властей, в новом корпусе будут предусмотрены конференц-зал, актовый и сразу два спортивных зала, пищеблок со столовой, медицинский кабинет, лаборатории, кабинеты технологии, мастерские, библиотека, кабинет для виртуального музея и многое другое. Кроме того, рядом с корпусом построят стадион и территорию для занятий физкультурой.

Разработка проекта продлится до апреля следующего года. Затем начнется строительство, которое планируется завершить к лету 2024 года, рассказали в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.