В Бурятии в 2021 году появится центр непрерывного повышения квалификации педработников

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников начнет работать в 2021 году в Бурятии, обучаться в нем смогут педагоги из всех районов республики, в том числе отдаленных северных. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского министерства образования и науки.

"Центр непрерывного обучения будет создан в рамках национального проекта "Образование" на базе Бурятского республиканского института образовательной политики. На это из федерального и республиканского бюджетов направлено 11 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Средства будут направлены на приобретение оборудования, в том числе презентационного, техники для проведения видеосвязи, чтобы учиться в дистанционном формате могли педагоги из всех районов республики, включая отдаленные и труднодоступные. Также будут закуплены компьютеры, программное обеспечение. "Практика показала, что повышение квалификации в цифровом формате эффективно для непрерывного профессионального роста", - отметили в Минобрнауки Бурятии.

В 2020 году учителя городских и сельских школ республики прошли обучение по таким направлениям, как работа с одаренными детьми, технологии наставничества в профессиональной деятельности. "Всего по федеральным программам курсы повышения квалификации прошли 1,5 тыс. руководителей и педагогов", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Образование" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2019 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.