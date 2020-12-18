Первый в регионе проект с AR-контентом презентовали в музейном комплексе Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Музейный комплекс им. И. Я. Словцова презентовал в пятницу в Тюменской области мультимедиа-гиды в формате дополненной реальности (augmented reality) и первый в регионе проект с АR-контентом, сообщил департамент культуры региона.

"18 декабря в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоялась презентация проекта с VR-контентом "Сибирские гении России" и первого в регионе проекта с АR-контентом "Искусство ДО-мыслить", созданных в рамках реализации проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

Проект с АR-контентом "Искусство ДО-мыслить" реализован по картинам экспозиционно-выставочного проекта "Шедевры художественной коллекции". При помощи мобильного устройства посетитель сможет считать QR-код и дополнить свою экскурсию информацией, которую не расскажет экскурсовод. Второй проект, "Сибирские гении России", содержит VR-контент, рассказывающий о деятельности знаменитых сибиряков - Саввы Мамонтова, Ивана Словцова и Дмитрия Менделеева.

"После снятия ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, проект можно будет увидеть в очках виртуальной реальности", - рассказали организаторы.