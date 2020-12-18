В Нижний Новгород поступила последняя в этом году партия из 14 автобусов на газе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Новые 14 автобусов на газомоторном топливе поступили в автопарк Нижнего Новгорода. Они будут курсировать по двум социальным маршрутам, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это последняя партия, которая была закуплена для региона в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Сейчас транспорт передан на обслуживание МП "Нижегородпассажиравтотранс", - сказал Никитин.

Новый общественный транспорт будет курсировать по двум социальным маршрутам областного центра: А-72 "Микрорайон Верхние Печеры - Автовокзал "Щербинки" и А-10 "Улица Дубравная - Московское шоссе". Автобусы оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием, а также приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей.

"Всего в рамках национального проекта в этом году было закуплено 84 автобуса. Перед нами стоит важная задача по обновлению подвижного состава и мы постепенно двигаемся в данном направлении. В предыдущие три года за счет областного бюджета уже был закуплен 581 автобус. Теперь приобрести транспорт можно и в рамках национального проекта, для региона это большое подспорье", - добавил Никитин.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" инициирован в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. На программу обновления городского пассажирского транспорта до 2024 года в нацпроекте предусмотрено 20 млрд рублей. В 2020 году новые автобусы и троллейбусы направляются в 12 городских агломераций: Белгородскую, Воронежскую, Екатеринбургскую, Ивановскую, Казанскую, Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Омскую, Самарско-Тольяттинскую, Череповецкую и Пермскую. В совокупности в регионы будет поставлено 447 газомоторных автобусов большого класса и 64 троллейбуса. Техника приобретается в лизинг на льготных условиях со скидкой в 60%.