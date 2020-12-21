На Чукотке отремонтируют дорогу к аэропорту в самом северном городе России

ТАСС, 21 декабря. Дорогу к аэропорту города Певек на севере Чукотки отремонтируют в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил ТАСС советник-эксперт отдела информационной политики правительства Чукотского автономного округа Александр Крымов.

"В 2021 году на Чукотке в рамках профильного нацпроекта планируется выполнить ремонт трех участков дорог в окружной столице и дороги регионального значения Певек - Апапельгино - Янранай. Эта дорога ведет к аэропорту Певека, в который можно добраться из других регионов России только по воздуху. Протяженность дороги - около шести километров, летом подрядная организация уложит и укатает щебень по всей поверхности автотрассы. В Анадыре же в рамках нацпроекта будет заменен асфальт, установлены новые бордюры и отремонтированы съезды в межквартальные проезды", - сказал Крымов.

В 2020 году по нацпроекту на Чукотке отремонтировали объездную дорогу в районе Анадырской ТЭЦ, а также три участка трассы регионального значения Эгвекинот - Мыс Шмидта. По этой магистрали в северные села завозят продукты, медикаменты. Всего на строительство дорог в рамках нацпроекта Чукотка получила около 200 млн рублей из федерального бюджета.

Портовый город расположен на восточном берегу одноименного пролива, соединяющего Чаунскую губу и Восточно-Сибирское море, в 640 км от Анадыря. Является самым северным городом в России. В нем живут около 4,5 тыс. человек. Аэропорт Певека находится в пригородном поселке Апапельгино, ежегодно он принимает около 23 тыс. пассажиров.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" создан по поручению президента Владимира Путина и рассчитан до 2024 года. На Чукотке в ремонте нуждаются около 30 км дорог.