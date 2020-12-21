В Бурятии в 2021 году завершится проект по подключению населенных пунктов к интернету

УЛАН-УДЭ, 21 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся пять населенных пунктов в Бурятии подключат к бесплатному интернету в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на директора Бурятского филиала ПАО "Ростелеком" Андрея Здарова.

Соглашение о подключении населенных пунктов к интернету было подписано в 2015 году между ПАО "Ростелеком", правительством Республики Бурятия и Минкомсвязью России. На сегодня оператор подключил к интернету 115 сел с численностью населения от 250 до 500 человек.

"В 2021 году бесплатный интернет появится в последних пяти населенных пунктах, проект "Устранение цифрового неравенства" на территории Бурятии будет завершен. Два населенных пункта Усть-Джилинда и Уакит Баунтовского эвенкийского района будут подключены по спутниковой связи в апреле - мае будущего года. В Уояне и Холодной Северо-Байкальского района, поселке при станции Челутай Заиграевского района Wi-Fi-точки будут установлены до конца следующего года, там запланировано строительство волоконно-оптических линий связи", - приводит пресс-служба слова Здарова.

В 2020 году "Ростелеком" построил в Бурятии более 500 км волоконно-оптических линий связи и подключил 30 Wi-Fi-точек в Джидинском, Еравнинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Кяхтинском, Тункинском и Баргузинском районах. "В декабре 2020 года четыре новые Wi-Fi-точки заработали в селах Ина, Борогол, Макаринино Баргузинского района и Тохой Джидинского района, в которых проживают более 1 тыс. жителей, - отметили в пресс-службе правительства региона. - Точки доступа размещены вблизи с социально значимыми объектами: сельсоветами, школами, библиотеками. Доступ в сеть предоставляется бесплатно по беспроводной технологии Wi-Fi, скорость составляет от 10 Мбит/с".

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, жители региона активно пользуются бесплатным интернетом по проекту "Устранение цифрового неравенства". "Повышение уровня цифровизации республики особенно востребовано в условиях дистанционного обучения и работы в удаленном режиме", - приводятся его слова. В декабре, например, в Бурятии с помощью беспроводного интернета жители одного села в среднем совершали 800-1 000 Wi-Fi-сессий и скачали по 100 Гб. Самый большой объем трафика зафиксирован в улусах Закаменского района.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент, общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны быть подключены к интернету.