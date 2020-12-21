Пензенский фонд "Поручитель" выдал бизнесу займы на 530 млн рублей во время пандемии

ПЕНЗА, 21 декабря. /ТАСС/. Фонд "Поручитель" в Пензенской области, который занимается выдачей микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса, в 2020 году выдал 170 микрозаймов на 530 млн рублей, что выше показателя 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики региона.

В 2019 году компания выдала 123 микрозайма бизнесу на сумму около 277 млн рублей и заключила 58 договоров поручительства, что позволило привлечь почти 1,3 млрд рублей.

"Всего в 2020 году [акционерным] обществом заключено 170 договоров микрозайма на сумму более 530 млн рублей и 59 договоров поручительств на общую сумму более 630 млн рублей, что позволило привлечь около 2 млрд рублей заемных ресурсов", - отметили в пресс-службе.

В 2020 году фонд был докапитализирован на 246 млн рублей, что дало большему числу субъектов МСП получить доступ к финансовым ресурсам. "В рамках антикризисных мер финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства компания "Поручитель" в период с 1 апреля по 31 октября выдавала займы по сниженной льготной ставке, равной 0,5 ставки Банка России на дату заключения договора", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, для бизнеса из отраслей, которые не вошли в перечень пострадавших из-за пандемии, "Поручитель" выдавал антикризисные займы по льготной ставке 2,125% и поручительства со сниженной комиссией до 0,5%.

АО "Поручитель", единственным учредителем которого является департамент госимущества Пензенской области, предоставляет займы и поручительств предпринимателям, в том числе самозанятым гражданам, в рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП. Уставный капитал компании составляет более 1,2 млрд рублей.