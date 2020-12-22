Во Владивостоке построят дополнительно более 800 тыс. кв. м жилья за три года

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края договорились со строительными компаниями и сетевыми организациями о строительстве жилья на 35 участках во Владивостоке общей площадью от 800 тыс. кв. м. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник министр строительства края Виталий Блоцкий.

"Вопросы с сетевыми компаниями решены. <…> Определили стоимость техприсоединения с учетом стоимости квадратного метра. Эта стоимость разнится в связи с местом расположения земельного участка. Таких участков по Владивостокскому городскому округу 35, общая площадь 65,7 га. Она позволит на перспективу 2021-2023 годов построить от 800 тыс. до 1 млн кв. м дополнительного жилья", - сказал Блоцкий.

Он отметил, что затраты на присоединение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения напрямую влияют на конечную цену квадратного метра для покупателей. Подобные участки площадью порядка 2 тыс. га определены в других муниципальных районах Приморского края, где сейчас решаются задачи по подведению к ним инфраструктуры сетевых компаний.

Ранее председатель регионального правительства Вера Щербина сообщила журналистам, что регион в текущем году перевыполнил целевые показатели строительства по нацпроекту "Жилье и городская среда". При этом такое жилье пока недоступно по цене для многих категорий граждан. Правительство продолжает работать над снижением конечной стоимости квартир в новостройках.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.