В Самарской области около 3 тыс. человек бесплатно получили новую профессию

САМАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 3 000 жителей Самарской области, потерявших работу из-за пандемии, бесплатно обучились новой профессии в центре опережающей профессиональной подготовки и на базе 10 мастерских, созданных в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Самарской области.

"Десять новых мастерских оборудованы в 2020 году в колледжах Самарской области в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова на модернизацию учреждений среднего профессионального образования было выделено более 250 млн рублей.

Пять мастерских, посвященных поварскому, швейному, парикмахерскому делу, графическому дизайну и гостиничному сервису, находятся в Самарском государственном колледже сервисных технологий. На их создание было направлено 30,5 млн рублей из федерального, регионального бюджетов и средств колледжа. В рамках нацпроекта "Образование" в будущем году планируется переоснастить еще восемь мастерских в двух колледжах Самарской области.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.