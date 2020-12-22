В Тольятти открылся физкультурно-спортивный комплекс "Батут"

САМАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) "Батут", построенный по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", начал работать в Тольятти. Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, в обновленной школе занимаются 860 спортсменов, среди которых - чемпионы России, Европы и мира, кандидаты на участие в Олимпийских играх.

"Возведение этого объекта в Автозаводском районе [в Тольятти] началось в 2019 году после того, как спортсмены обратились к губернатору с просьбой построить современный зал для проведения тренировок. Во время рабочей поездки в Тольятти Дмитрий Азаров (губернатор Самарской области) ознакомился с возможностями нового ФСК, который был построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - говорится в сообщении пресс-службы.

До появления нового комплекса воспитанники тренировались в старом зале, построенном 28 лет назад. Сейчас ФСК включает универсальный зал размером 44х24 м, в котором располагаются акробатическая дорожка, батуты, комплект для двойного минитрампа. Спортивное оборудование и инвентарь имеют сертификаты международной федерацией гимнастики - FIG и Федерации прыжков на батуте России.

Заслуженный тренер РСФСР и СССР по спортивной акробатике и основатель тольяттинской школы Виталий Гройсман отметил, что открытый ФСК стал пока единственным специализированным залом в регионе по подготовке акробатов и батутистов. Сейчас в школе тренируются 860 спортсменов, включая чемпионов России, Европы и мира, потенциальных участников Олимпийских игр. Во время посещения открывшегося комплекса Азаров поинтересовался у ребят о необходимости дополнительного оборудования. Воспитанники отметили, что пока в зале не хватает только мобильных трибун, глава региона поддержал предложение.

Всего в Самарской области в этом году по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" построено 33 спортивных объекта, воспитанники двух спортивных школ получили современный инвентарь и экипировку.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.