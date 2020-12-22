Ленобласть с 2021 года начнет вводить электронные медицинские карты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область с начала 2021 года начнет внедрять систему единого цифрового контура в здравоохранении, который предполагает введение электронных медицинских карт для пациентов, электронную запись к врачу и развитие телемедицины. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Сегодня мы как раз говорили о целом ряде нацпроектов, в том числе о цифровой экономике в увязке с нацпроектом "Здравоохранение". Мы говорим о том, что должен быть введен единый цифровой контур в здравоохранении. Мы в этому году на 100% выполним эту задачу, у нас будет полностью готов программный продукт, у нас полностью будет готова концепция по тому, как этот продукт должен внедряться на территории Ленинградской области, и мы с 1 января будем готовы к его внедрению", - сказал губернатор.

Он пояснил, что для внедрения еще понадобится докупить оборудование для лечебных учреждений и организовать переобучение персонала.

"Количество врачей на душу населения в Ленинградской области выше, чем в средней европейской стране. В то же время по нашим нормативам физически мы чувствуем, что врачей не хватает, потому что система организации у нас другая, до 40% времени наши врачи тратят не на лечение, а на заполнение бумаг. Поэтому, конечно, первая наша задача - внедрение единой электронной медицинской карты, которая синхронизирована со всеми больничными учреждениями Ленинградской области и, если получится, то и с федеральными учреждениями", - отметил Дрозденко.

Он добавил, что система также предполагает введение электронной записи к врачу, развитие телемедицины, возможность пересылать результаты анализов пациентов из фельдшерско-акушерских пунктов в другие медицинские учреждения, чтобы получить заключение.