Самарская школьница победила во Всероссийском конкурсе по цифровой грамотности

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Ученица из самарского города Новокуйбышевска Алена Красакова победила во Всероссийском онлайн-чемпионате по грамотности в области цифровых технологий, который проводится при поддержке министерства просвещения РФ. Как сообщили в пресс-службе министерства образования Самарской области, более 21 тыс. участников в течение часа должны были выполнить 24 задания по онлайн-культуре, электронной почте и многоязычным доменам.

"Семиклассница из Новокуйбышевска Алена Красакова одержала победу в девятом Всероссийском онлайн-чемпионате по цифровой грамотности "Изучи интернет - управляй им", который проводился при поддержке министерства просвещения России. В этом году в нем приняли участие свыше 21 тыс. человек из большинства регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.

Кроме выполнения 24 заданий, у участников была возможность увеличить балл за счет дополнительного испытания. Школьница из Самарской области прошла дополнительный конкурс, подготовив инфографику и опубликовав новости о чемпионате. В результате она победила в индивидуальном зачете.

Семиклассница уже принимала участие в этом конкурсе в прошлом году в составе команды. "В этом году решила попробовать свои силы в индивидуальном зачете. Мне нравится тема, связанная с современными информационными технологиями, мне это близко, я люблю этим заниматься. Увлекаюсь компьютерной графикой и благодаря этому успешно справилась с дополнительным заданием", - цитирует пресс-служба Красакову.

В министерстве образования отметили, что в прошлом году школу, где учится победительница, переоснастили по нацпроекту "Образование". В частности, новое оборудование, позволяющее заниматься 3D-моделированием, робототехникой, дизайном и программированием, появилось в кабинете технологии. Там в прошлом году Красакова впервые попробовала собрать и запрограммировать робота.

Национальный проект "Образование", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.