Материально-техническую базу почти 8 тыс. учреждений культуры обновят к 2024 году

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ до конца 2024 года планирует обновить материально-техническую базу почти 8 тыс. учреждений культуры по стране. Об этом в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Без взаимодействия с культурной средой невозможно развитие талантов, поэтому в состав мер по достижению целей включены мероприятия национального проекта "Культура" и соответствующей госпрограммы. <…> До конца 2024 года мы создадим, отремонтируем, обновим материально-техническую базу почти 8 тыс. учреждений культуры - это сельские дома культуры, модельные библиотеки, кинозалы, центры культурного развития, муниципальные и детские театры", - сказала Голикова.

Она уточнила, что ежегодно планируется приводить в порядок более 130 детских школ искусств. Все муниципальные районы обеспечат автоклубами, что позволит обеспечить доступ к культурным мероприятиям более, чем для 20 млн жителей населенных пунктов, добавила Голикова.

"До 2024 года 4 тыс. лучших сельских учреждений культуры и столько же лучших работников культуры на селе получат денежное поощрение в размере 100 и 50 тыс. рублей соответственно", - заключила она.