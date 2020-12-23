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Новая система обращения с ТКО

Абрамченко: новые субсидии для развития мощностей по утилизации ТКО появятся в 2021 году

Вице-премьер сообщила, что на сегодняшний день на сортировочные мощности направляется 20% от всего объема твердых коммунальных отходов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новые меры поддержки для развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) появятся в 2021 году, сообщила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"С 2021 года планируем новые меры поддержки в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, поддержки регионам на обработку и утилизацию ТКО в труднодоступных муниципалитетах и блок мер поддержки, оказываемых институтом развития отрасли - Российским экологическим оператором", - сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по приоритетным национальным проектам.

По словам Абрамченко, на сегодняшний день на сортировочные мощности направляется 20% от всего объема ТКО. К 2024 году этот показатель превысит 50 %, к 2030 году достигнет 100 %.

"В национальном проекте на эти цели до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 78 млрд", - отметила Абрамченко.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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