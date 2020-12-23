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В России инвентаризация опасных объектов накопленного вреда завершится в 2021 году

Тогда же будет составлен план их рекультивации, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Инвентаризация наиболее опасных объектов накопленного вреда в России завершится в 2021 году. Тогда же будет составлен план их рекультивации, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в среду.

"В 2021 году мы закончим инвентаризацию всех наиболее опасных объектов накопленного вреда и запланируем их рекультивацию", - сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по приоритетным национальным проектам.

По словам Абрамченко, для реализации этих задач в 2023 году на базе объектов по уничтожению химического оружия будут запущены первые четыре экотехнопарка. Отвечать за наиболее опасные объекты будет по-прежнему Росатом, сказала вице-премьер.

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