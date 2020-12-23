Губернатор заявил об исчезновении неприятного запаха с челябинской рекультивируемой свалки

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Закрытая для использования челябинская городская свалка в процессе рекультивации перестала быть источником резкого неприятного запаха. Об этом в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Во время заседания президент России Владимир Путин поинтересовался у Текслера, что сейчас происходит на рекультивируемой свалке, проверял ли он лично, исходит ли от свалки запах.

"Если полтора года назад мимо свалки было физически невозможно проехать, не закрыв нос платком, то сегодня фактически техническая рекультивация свалки завершена. Если зайти на самый верх свалки, то есть в эпицентр, то даже там нет никакого запаха", - ответил губернатор, отметив, что лично проверяет ход работ, бывает на объекте регулярно.

По его словам, в следующем году будет завершен биологический этап рекультивации, на месте свалки будет зеленый холм. "Жители города уже отметили для себя этот факт, как реально работающий национальный проект", - сказал Текслер.

Губернатор добавил, что аналогичный проект начинается во втором по величине городе региона - Магнитогорске. "На прямой линии был вопрос от журналистки по поводу магнитогорской свалки, так мы уже к июлю следующего года завершим строительство нового полигона под Магнитогорском, а ту свалку, которая находится непосредственно рядом с городом, начнем рекультивировать по аналогии с челябинской свалкой", - отметил Текслер.

Челябинская городская свалка площадью 74 га функционировала с 1949 года и была рассчитана на 640 тыс. тонн отходов в год, она была закрыта 11 сентября 2018 года, рекультивация ведется по нацпроекту "Экология". С учетом регионального софинансирования всего на рекультивацию объекта будет направлено около 3,5 млрд рублей.

О нацпроекте

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.