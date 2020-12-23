Паслер: исполнение нацпроектов в Оренбургской области в этом году составит 98% от плана

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Оренбургской области удалось в этом году на 97-98% реализовать планы по национальным проектам, финансирование которых составило почти 16,5 млрд рублей. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в среду на ежегодной пресс-конференции.

"Если говорить по ожиданиям, я думаю, что мы будем по выполненным работам процентов 97-98% от плана, который мы для себя реализовывали. А я напомню, что у нас сумма по нацпроектам почти 16,5 млрд рублей. Поэтому если говорить про выполнение, то у нас из 16,5 млрд есть только один объект, по которому есть вопросы. Все остальное у нас выполнено, мы в хороших лидерах", - сказал Паслер.

Отсутствие стопроцентного результата освоения бюджета национальных проектов губернатор объяснил тремя основными причинами. "Во-первых, были и экономии, которые от торгов сформировались. Второе, в одной из территорий мы не приняли один объект, потому что были проблемы по качеству. Третье, этот момент я бы отметил, что у нас в Оренбургском районе есть переходящие объекты, которые изначально планировались на 2020-2021 годы, это тоже попадает в те же кассовые планы и планы реализации", - отметил глава региона.

Реализованные проекты

В пресс-службе губернатора и правительства региона уточнили, что в Оренбургской области реализованы крупные проекты в социальной сфере. Капитально отремонтированы три школы, ремонт еще в одной завершается. Построены новая школа в селе Река Дема Пономаревского района, детский сад в Оренбурге, строительство еще двух - в Оренбурге и Бузулуке - на стадии завершения, сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, за год в области появились 42 центра цифрового и гуманитарного образования "Точка роста", открылся уникальный центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", появился мобильный "Кванториум", центр цифрового образования детей "IT-куб". Продолжается модернизация системы профессионального образования. Открыто 19 специализированных мастерских, отвечающих современным требованиям обучения.

"Капитально отремонтировано здание областного театра кукол. Модернизированы восемь сельских домов культуры - два из них, в Янгиз-Марьевке и Красном Коммунаре, открыли 21 декабря. Создали четыре модельные библиотеки, музыкальные школы оснастили инструментами. За год также оснащено шесть площадок ГТО, открыт физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Новоорске", - отмечается в сообщении.

В этом году, по данным пресс-службы, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволил привести в нормативное состояние 350 км дорог. По всем программам в регионе в этом году отремонтировали более 850 км дорог.