Убрать свалки и переработать мусор. Как Дальний Восток входит в реформу обращения с ТКО

ТАСС, 24 декабря. Регионы Дальневосточного федерального округа провели первый полноценный год в новой реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по нацпроекту "Экология". Перестраивая отрасль, на Дальнем Востоке ликвидируют незаконные свалки, внедряют раздельный сбор мусора и запускают производства по сортировке и переработке отходов, рассказали ТАСС представители региональных властей.

Приморский край стал одним из регионов, которые не успели войти в реформу обращения с отходами к сентябрю 2019 года и сделали это 1 января 2020 года. В соответствии с новой системой в крае начал работать Приморский экологический оператор, который теперь действует на всей его территории. Региону приходится фактически формировать новую отрасль обращения с отходами, рассказала ТАСС заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. "Я считаю, что мы строим новую отрасль, и сейчас можно сказать, что один из первых этапов ее формирования - упорядочивание потоков и выявление всех несанкционированных свалок. За год мы много свалок ликвидировали", - рассказала она.

Пархоменко пояснила, что раньше в Приморье часто образовывались стихийные свалки - по всему региону их было более 100. После начала реформы вступил в силу запрет на использование всех привычных для потребителей мест своза отходов. "И мы столкнулись с огромной проблемой: у нас разрешенных всего 13 полигонов <…> Перенаправив в один момент все потоки на эти 13 полигонов, мы поняли, что их гораздо меньше, чем было раньше. Соответственно, себестоимость довоза мусора до конечной точки увеличилась", - добавила она.

По данным министерства природных ресурсов Амурской области, в регионе было зарегистрировано более 700 незаконных свалок, 390 из которых уже удалось ликвидировать. Власти региона установили график ликвидации всех несанкционированных свалок, по которому ежегодно планируется убирать не менее 10% таких мест. В 2021 году планируют очистить 63 свалки. Убирать мусор будут в том числе с помощью инсинератора - современной экологической установки для сжигания отходов.

В Забайкальском крае охват населения региональной схемой обращения с ТКО составляет 87%, сообщила пресс-служба правительства региона. "Десять из 23 объектов размещения отходов полностью приведены в надлежащее состояние. По остальным работы выполнены частично и будут возобновлены с наступлением теплого сезона", - уточнили в пресс-службе.

Районные власти в Забайкалье получили от краевого правительства более 2 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок и создание контейнерных площадок. В итоге в регионе ликвидировали около 1,4 тыс. мест навалов мусора объемом 2,8 млн куб. м и установили 900 новых контейнерных площадок для накопления ТКО. В населенные пункты края завезли 6 тыс. контейнеров и 46 единиц спецтехники.

Региональный оператор в Хабаровском крае приступил к работе с декабря. Пока он взял на себя только территорию самого Хабаровска и района имени Лазо, остальные операторы пока не выбраны или не приступили к работе. Для контроля работы оператора создан штаб, открыты телефоны "горячих линий". Жалоб на несвоевременный вывоз ТКО почти не было, а на те, что все-таки поступали, оперативно реагировали, сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

Раздельный сбор отходов

Важная часть нацпроекта - сортировка отходов и раздельный сбор мусора. В Амурской области он внедряется поэтапно: в рамках первого этапа, в 2020 году, регоператору необходимо установить контейнеры с оранжевой цветовой идентификацией для отходов из пластмассы, и с серой - для отходов, которые переработке не подлежат. Контейнеры для отходов из бумаги нужно установить в 2023 году - это станет вторым этапом программы. Третий этап предполагает установку контейнерных площадок с зеленой идентификацией для отходов из стекла, с черной - для отходов пищевой продукции, кроме напитков и табачных изделий, и с красной идентификации - для не перерабатываемых отходов.

"Главным преимуществом сортировки бытовых отходов является устранение экологически опасных ситуаций, причиной которых становятся крупные свалки. На них мусор начинает гнить, что приводит к распространению бактерий и токсичных продуктов, которые могут проникать в подземные воды и загрязнять почву. Кроме того, разделение мусора выгодно для экономики, так как снижает затраты невосполнимого природного сырья при производстве новых товаров. Раздельный сбор мусора позволяет гражданам стать более ответственными, внося свой вклад в сокращение свалок и мусорных полигонов", - сказал директор ГБУ Амурской области "Экология" Василий Офицеров.

В 2020 году на придомовых территориях в Благовещенске оборудовали 32 места для размещения контейнеров под раздельный сбор твердых коммунальных отходов. В Приморье до конца года планируется установить первые 150 контейнеров для дуального сбора: в одну часть контейнера будут собираться отходы, которые можно переработать, в другую - те отходы, которые не подлежат переработке. В целом, отметила Пархоменко, жители края готовы к сортировке мусора благодаря всеобщему тренду на экологичность. В дальнейшем власти намерены открыть в крае заводы по утилизации мусора.

Пока в Приморье сортируют около 10% всех отходов, запущена сортировочная линия во Владивостоке, в четырех районах края установлены мусоросортировочные комплексы, которые планируется запустить в 2021 году после получения всех необходимых разрешительных документов. Еще два таких комплекса планируют установить в Находке и Лесозаводске частные инвесторы. В Забайкалье семь мусоросортировочных комплексов и семь полигонов ТКО, которые предусмотрены региональной схемой, предполагается построить до 2024 года. Пока здесь существует лишь один полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения отходов, - это площадка в городе Краснокаменске.

Переработать мусор

Мероприятия нацпроекта включают также переработку отходов, для этого в регионах создаются соответствующие производства. Так, в декабре завод по переработке отходов начал работать в тестовом режиме в Благовещенске. На предприятии с помощью пиролизных установок перерабатывают различные материалы, в том числе автомобильные шины, пластик, полиэтилен. По данным администрации города, завод способен утилизировать 4 тонны отходов в сутки методом пиролиза.

При переработке автомобильных шин на выходе получаются четыре продукта: пиролизное топливо, аналог котельного, однако, оно не замерзает при низких температурах и выделяет больше тепла при горении, чем мазут. Второй продукт - это уголь, углерод, который можно использовать в качестве топлива или на производстве шин и асфальта. Третий продукт - это металлокорд, чистый металл, проволока, которая прессуется и отправляется на дальнейшую переработку, а четвертый - это газ, на 70% - пропан бутан, на 30% - различные примеси. Пока часть газа используется для собственных нужд, а избыточный объем сжигается, в перспективе газ можно очищать, сжижать.

Современная установка для сжигания бытового мусора появилась также в селе Анюйск Билибинского района Чукотки - второго по величине муниципального района на полуострове, где расположена самая северная в России АЭС, сообщили ТАСС в окружном правительстве. Согласно расчетам, установка будет сжигать 500 кг отходов в сутки - столько за день образуется в Анюйске. Полученная после обезвреживания зола относится к малоопасному или безопасному классу отходов и может быть утилизирована на местной свалке. По итогам работы оборудования будет принято решение о возможной установке таких же комплексов в других селах Билибинского района.

Всего, по данным регионального департамента природных ресурсов и экологии, на Чукотке обработке подвергаются около 27 % отходов. К 2025 году этот показатель будет составлять 50%. В 2021-2024 годах планируется строительство комплексов мобильной инсинерации с объектами сортировки городах Билибино и Певек, поселках Эгвекинот, Провидения, Угольные Копи, в селе Лаврентия.

В Приморском крае драйвером для развития смежных направлений бизнеса становятся мусоросортировочные комплексы. Так, по словам Пархоменко, возле такого комплекса в Дальнереченском районе местный предприниматель намерен построить предприятие по переработке пленки и пакетов в новый вид продукции. Полученные материалы можно будет добавлять в бетон, цемент и изготавливать конструкции, малые архитектурные формы, более прочную брусчатку.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы. Он предусматривает, что к 2024 году доля отходов, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку - до 60%. Кроме того, в рамках нацпроекта осуществляется переход на раздельный сбор мусора. Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что на сегодняшний день на сортировку направляется 20% от всего объема ТКО, к 2024 году этот показатель превысит 50%, а к 2030 году достигнет 100%. На эти цели до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 78 млрд рублей.