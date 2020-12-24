В Приморье социальную поддержку за год получили более 31 тыс. семей с детьми

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Более 31 тыс. семей с детьми в Приморском крае в 2020 году получили социальную поддержку, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Более 31 тыс. приморских семей с детьми получили различные меры социальной поддержки в 2020 году. Работа проводится в рамках национального проекта "Демография". На обозначенные цели направили более 4,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В министерстве труда и социальной политики края уточнили, что в регионе действуют несколько направлений финансовой поддержки семей с детьми. Среди них - ежемесячные выплаты многодетным и студенческим семьям, а также субсидии на покупку жилья для семей, где одновременно родились трое и более детей. Помощь в приобретении квартир или при строительстве домов могут получить и родители, воспитывающие более пяти детей. Семьям, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей, предоставляется возможность пройти цикл экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Национальный проект "Демография" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".