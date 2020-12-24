Сбербанк предоставит кредит в 962 млн рублей на строительство полигона ТКО в Якутске

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Сбербанк предоставит кредит на 962 млн рублей на строительство нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Якутске мощностью 125 тыс. тонн. Соответствующий контракт в четверг подписали генеральный директор ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" Виталий Чикачев и управляющий якутским отделением Сбербанка Алексей Зезюлин.

"Мы собрались для подписания контракта на оказание услуг по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" на финансирование строительства объекта "Полигон размещения твердых коммунальных отходов в городе Якутске" мощностью 125 тыс. тонн", - сказал во время церемонии министр ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Садовников.

Общая сумма финансирования составляет 962 млн рублей, кредит рассчитан на семь лет. Как отметил Чикачев, Сбербанк стал победителем конкурса по определению кредитной организации, которая будет финансировать объект. Возмещение привлеченных средств планируется за счет средств бюджета республики, что позволит не допустить роста тарифов на обращение с ТКО для населения.

"В соответствии с распоряжением правительства Республики Саха (Якутия) наше предприятие было определено заказчиком по строительству мусорного полигона. В рамках данных поручений определен участок строительства, он будет находиться на 27-м км Вилюйского тракта. По площади - порядка 46 га. На сегодня проводится разработка проектно-сметной документации, в 2021 году мы полностью должны закончить документацию, пройти публичные слушания, государственную экологическую экспертизу. И в 2022 году должны начаться строительно-монтажные работы", - сказал журналистам Чикачев.

Проект подразумевает строительство пяти карт - это участки, где складируется мусор. По мере заполнения такие карты подлежат рекультивации. Первую карту планируют создать в 2022 году, оставшиеся четыре - до 2028 года. Помимо карт, будут построены трансформаторная подстанция, бытовые помещения, установлены весовой контроль и канализационно-очистные сооружения.

По словам Садовникова, на территории Якутска и ближайших населенных пунктов образуется более трети от общего количества ТКО в Якутии. "Ввод в эксплуатацию нового современного полигона с передовыми технологиями в увязке с мусороперегрузочной станцией с элементами сортировки позволит достичь целевых показателей регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология", тем самым улучшит экологическое благополучие населения города", - добавили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.

О нацпроекте

Реализация нацпроекта "Экология" началась в 2019 году. В него входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".