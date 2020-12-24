Участок трассы М-4 "Дон" на год раньше открыли после реконструкции в Ростовской области

СТАНИЦА ГРУШЕВСКАЯ /Ростовская область/, 24 декабря. / ТАСС/. Участок трассы М-4 "Дон" протяженностью 12,5 км, доведенный до параметров автомагистрали, почти на год раньше срока открыли в Ростовской области. Новый участок имеет шесть полос движения.

"Перспективы прекрасные, это составная часть Ростовского транспортного кольца (кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону - прим. ТАСС). Это то, что создаст совершенно новое качество на дорогах. Это важнейшая часть обхода города Ростова-на-Дону", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона также отметил, что реализация проекта качественно изменит инвестиционную привлекательность Ростовской области.

Движение по реконструированному участку трассы, который станет частью обхода Аксая - объездной дороги, которая отведет транзитный поток от Ростова-на-Дону - запустили на десять месяцев раньше запланированного срока. Полностью реализовать проект, включающий реконструкцию 29 км трассы и строительство нового участка протяженностью 35 км, планируется к 2024 году.

Как сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, сейчас идет работа на всем участке обхода Аксая, и есть основания полагать, что "срединный участок, который по срокам должен быть сдан в 2024 году, тоже будет сдан досрочно".

Реконструкция позволила увеличить пропускную способность трассы в одном из самых узких мест на территории Ростовской области - в районе станицы Грушевской, где дорожники построили новый мост. Ранее на этом участке в период летних отпусков ежегодно фиксировалась предельно высокая нагрузка, из-за которой на трассе возникали пробки.

Строительство обхода Аксая - часть федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" национального проекта "Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры". В ноябре власти региона сообщали, что компания "Трансстроймеханизация" приступила к строительству нового участка трассы М-4 "Дон". В строительстве задействовано более 1 тыс. человек и 300 единиц техники. На новом участке специалистам предстоит построить новый четырехполосный скоростной участок автомагистрали, мосты через реки Дон и Аксай, три транспортных развязки со съездами, путепроводами, двумя надземными пешеходными переходами на пересечении с действующей трассой М-4 "Дон", подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай - Большой Лог - Новочеркасск.