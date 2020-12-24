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В Приморье более 500 молодых мам обучились за год востребованным специальностям

По сравнению с 2019 годом их число выросло на 67%

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Число женщин с детьми, которые в 2020 году обучились востребованным специальностям, в Приморье увеличилось на 67%. Новую профессию бесплатно освоили 537 молодых матерей, в то время как в 2019 году это сделали 320 женщин, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В 2020 году 537 женщин с детьми в Приморье прошли обучение новой профессии или повысили квалификацию по уже имеющейся специальности. Такая возможность у нескольких категорий мам региона появилась благодаря национальному проекту "Демография", - сказали в пресс-службе.

В министерстве труда и социальной политики региона отметили, что за год обучение прошли 411 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 126 неработающих мам дошкольников. "Большинство мам решили освоить новую специальность - это 410 человек. Еще 127 женщин - повысить квалификацию по уже имеющейся профессии", - процитировали в пресс-службе министра труда и социальной политики Приморья Светлану Красицкую.

С 2012 года по государственной программе переобучение прошли более 1,8 тыс. жительниц Приморья, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

С 2020 года по программе "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", которая является частью национального проекта "Демография", обучение могут проходить неработающие женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста. Национальный проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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