Удмуртия направит на реализацию нацпроектов в 2021 году более 17 млрд рублей

ИЖЕВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году направят на реализацию национальных проектов в республике более 17 млрд рублей, сообщил глава региона Александр Бречалов на заседании Госсовета Удмуртии в четверг во время ежегодного доклада о положении дел в республике.

"В целом на реализацию всех национальных проектов в 2021 году мы планируем направить более 17 млрд рублей из бюджета всех уровней, в том числе внебюджетные средства", - сказал Бречалов.

Так, по национальным проектам "Образование" и "Демография" на развитие отрасли будет направлено более 2,5 млрд рублей, доля бюджета Удмуртии составит более 40%. В республике начнут строительство 14 детских садов на 1 390 мест, школы в городе Воткинске на 825 мест и планируют завершить строительство школы в Селтах на 384 места и школы по улице архитектора Берша в Ижевске на 1 224 мест.

На развитие системы здравоохранения и модернизацию инфраструктуры будет направлено более 2 млрд рублей. В том числе будут оснащены оборудованием региональный сосудистый центр и шесть сосудистых отделений в городах республики. Помимо этого, запланировано переоснащение 22 районных больниц, в которые закупят 47 единиц нового рентгенологического оборудования для рентгенографии, флюорографии и маммографии.

На развитие спортивной инфраструктуры выделят более 300 млн рублей, на развитие культуры - более 330 млн рублей. Дорожный фонд Удмуртии, по словам Бречалова, составит 6,3 млрд рублей, из них 1 млрд 360 млн рублей - средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".