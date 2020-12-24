Удмуртия планирует увеличить налоговые поступления от экспорта на 13,2% в 2021 году

ИЖЕВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году планируют увеличить налоговые поступления в бюджет региона от экспорта на 225 млн рублей - до 1,7 млрд рублей. Увеличить показатель планируют в том числе благодаря поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил глава региона Александр Бречалов на заседании Госсовета Удмуртии в четверг во время ежегодного доклада о положении дел в республике.

"В настоящее время доля экспорта в валовом региональном продукте составляет 2,3%, экспортная выручка по итогам 2020 года ожидается 14 млрд 250 млн рублей, а налоговые поступления в бюджет Удмуртии - 1,5 млрд рублей. Ожидаем в 2021 году рост дополнительных налоговых поступлений до 225 млн рублей", - сказал Бречалов.

Он отметил, что средний рост несырьевого экспорта регионов - лидеров со схожей структурой товарного экспорта составляет 10% ежегодно - это Татарстан, Нижегородская и Свердловская области. "Для достижения таких результатов в следующем, 2021-м, году в бюджете предусмотрено 121,5 млн рублей, в том числе федеральная поддержка - 74 млн рублей", - добавил руководитель республики.

По словам Бречалова, в регионе на эти средства проведут три отраслевых потока образовательной программы "Экспортный акселератор" - проект уже принес более $18 млн. Также окажут помощь экспортерам в размещении на международных торговых площадках в интернете. Кроме того, власти будут софинансировать расходы на доставку грузов. Планируется поддержать не менее 50 компаний.

Акселерация бизнеса в Удмуртии началась в 2019 году и включает в себя три направления: сельское хозяйство, экспорт и бизнес. Суммарно ее участниками стали уже более 500 предпринимателей. В копилку компаний-участников экспортного акселератора за время работы программы добавилось более 50 новых экспортных контрактов, а география экспорта расширилась на десятки стран. Экспортный акселератор в Удмуртии проводится в рамках реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".