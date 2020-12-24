В Самарской области к интернету подключат более 350 социально значимых объектов

САМАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Интернет проведут в 352 социально значимых объекта Самарской области по национальному проекту "Цифровая экономика" в следующем году, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"В этом году по нацпроекту "Цифровая экономика" к сети интернет в регионе было подключено 280 социально значимых объектов в рамках госконтракта, в том числе школ, фельдшерско-акушерских пунктов. В 2021 году будет подключено 352 объекта", - говорится в сообщении регионального правительства.

В этом году сверх плана было подключено 10 объектов, в которые кроме ФАПов и школ вошли администрации сельских поселений в Сергиевском, Исаклинском, Кошкинском, Красноярском и других районах Самарской области.

Обеспечение интернетом населения и социально значимых объектов проходит по проекту "Информационная инфраструктура" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента РФ Владимира Путина был утвержден седьмой федеральный проект - "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.