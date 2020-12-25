В Хабаровском крае на поддержку семей с детьми направили 3,8 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Семьи с детьми в Хабаровском крае в 2020 году благодаря нацпроекту "Демография" получили финансовую поддержку на общую сумму 3,8 млрд рублей, сообщила ТАСС замначальника отдела управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты региона Татьяна Легких.

"Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" является частью нацпроекта "Демография" и направлен на стимулирование рождаемости. На реализацию регионального проекта в 2020 году [направлено] 3,8 млрд рублей", - сказала Легких.

Ежемесячную выплату за рождение первого ребенка в Хабаровском крае в этом году получили свыше 9,6 тыс. семей. Ее размер превысил 15,1 тыс. рублей, а в следующем года его увеличат. Изменения коснутся семей, которые впервые обратятся за назначением выплат либо оформят ее продление по достижению ребенком одного года или двух лет. Выплата составит 16,3 тыс. рублей.

По данным министерства, более 3,7 тыс. семей также получили в 2020 году единовременную выплату в 30,3 тыс. рублей при рождении первого ребенка. Кроме того, более 11,1 тыс. семей ежемесячно получали свыше 15 тыс. рублей за рождение третьего или последующих детей. "Региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка в размере 30% федерального материнского капитала выдан более чем 3,8 тыс. семей. Из них уже более 1 тыс. распорядились средствами", - добавила Легких. Капитал направлялся на улучшение жилищных условий, получение образования детьми и другие цели.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал, что соцподдержка в регионе ежегодно оказывается 400 тыс. гражданам. Все выплаты и пособия сохранятся в 2021 году, их часть будет проиндексирована впервые за восемь лет. Это коснется и выплат для семей с детьми.

Национальный проект "Демография" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".