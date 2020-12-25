Более 100 жителей Камчатки получили новые специальности по программе WorldSkills

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Более 100 жителей Камчатки, которые из-за пандемии коронавируса столкнулись с проблемами при трудоустройстве, прошли в 2020 году обучение по востребованным в регионе специальностям по программе WorldSkills Express, сообщили ТАСС в краевом Минобразования.

"На Камчатке 115 слушателей завершили обучение и сдали демонстрационный экзамен по программе бесплатного обучения WorldSkills Express. Все они получили компетенции по востребованным в регионе профессиям: поварское дело, электромонтаж, туризм, предпринимательство, сетевое и системное администрирование, IТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие". Особой популярностью у жителей Камчатки пользуется именно поварское дело", - сказали в министерства.

Участниками программы стали жители края, столкнувшиеся с проблемами при трудоустройстве из-за пандемии коронавируса. До конца года сертификаты о переобучении получат еще около 50 человек.

Федеральная программа WorldSkills Express реализуется Минпросвещения России совместно с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". На Камчатке программа проходит по нацпроекту "Образование", созданному по инициативе президента России Владимира Путина.