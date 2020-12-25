Онкодиспансер в Амурской области получил оборудование почти на 300 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Оборудование почти на 300 млн рублей приобрели по нацпроекту "Здравоохранение" для Амурского онкодиспансера. По словам губернатора Василия Орлова, оно позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Амурский онкодиспансер в этом году получил диагностическое и лечебное оборудование. На его переоснащение из федерального бюджета в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (входит в нацпроект "Здравоохранение") в 2020 году было выделено 295,35 млн рублей", - говорится в сообщении.

Благодаря этому в регионе появился современный магнитно-резонансный томограф (МРТ). Такой аппарат, помимо Благовещенска, есть только в двух медицинских организациях страны. "Уникальный, один из трех аппаратов МРТ в стране, на котором проводится биопсия молочных желез под магнитно-резонансным контролем. В первую очередь, это те образования, которые очень маленького размера, и нет других способов их визуализации. Ранее для таких биопсий наши пациенты были вынуждены выезжать в московские клиники Герцена или Блохина", - сказал главный врач онкодиспансера Алексей Побережский

Кроме того, в медучреждении появилась система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D: для лечения пациентов лучевой терапией комбинированный однофотонный эмиссионный томограф совмещен с рентгеновским компьютерным томографом.

"Создавая необходимую медицинскую инфраструктуру и развивая самые современные технологии, делаем специализированную помощь доступнее не только для амурчан, но и для дальневосточников. В онкоцентре имеется все необходимое для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Благодаря чему мы сможем пролечить больше пациентов - сокращается время постановки диагноза и проведения планирования для получения радиологического лечения, сокращается время нахождения пациента на койке", - добавил Орлов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2030 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.