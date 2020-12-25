В Твери создадут первый частный промышленный технопарк за 4,2 млрд рублей

ТАСС, 25 декабря. Группа компаний "Ключевые системы и компоненты" (ГК КСК) до 2022 года направит около 4,2 млрд рублей в строительство в Твери промышленного технопарка, где будут производить комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения. Он станет первым в регионе частным технопарком, до 2025 года на площадке откроют порядка 3,5 тыс. рабочих мест, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Промтехнопарк КСК призван объединить десятки производителей оборудования и компонентов для пассажирских вагонов, вагонов метро, низкопольных трамваев, специальных вагонов и других видов транспорта. Реализация проекта началась в 2019 году. Общая численность персонала технопарка сейчас - 1 тыс. человек. К 2025 году на площадке будет создано 3,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Эта площадка, по данным пресс-службы, станет одним из крупнейших производственных комплексов в Твери и первым в регионе частным технопарком. "В течение 2021 года промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой, включая центр прототипирования, исследовательские лаборатории, центр обработки данных, обслуживания бизнеса, инжиниринговый центр. Это позволит его резидентам существенно снизить издержки на исследовательскую деятельность, проведение предварительных испытаний и запуск производств", - отметили в пресс-службе.

Проект реализуется при поддержке правительства региона и Министерства экономического развития РФ по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Продукция резидентов технопарка предназначена в первую очередь для производителей подвижного состава, входящих в периметр "Трансмашхолдинга", в частности, для Тверского вагоностроительного завода. "Мы рассчитываем, что промтехнопарк КСК обеспечит положительную динамику развития машиностроительной отрасли, которая для тверского региона является стратегической", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Трансмашхолдинга" Кирилла Липы.

Строительные работы планируется завершить к 2022 году, общий объем инвестиций в проект составит более 4,2 млрд рублей. "По мнению губернатора Игоря Рудени, локализация в Тверской области производств, от выпуска комплектующих до вагонов скоростных поездов нового поколения, позволяет решить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по стимулированию импортозамещения в промышленности, обеспечению роста отечественной экономики", - добавили в пресс-службе.

ГК КСК объединяет более 30 российских предприятий, выпускающих оборудование и компоненты для транспортного машиностроения. Производства расположены в восьми регионах РФ, сотрудниками ГК являются более 7 тыс. человек.