Лыжный сезон в Приморье открылся запуском обновленной трассы на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Лыжная трасса на острове Русский во Владивостоке открылась в субботу после модернизации и установки дополнительного оборудования, сообщила пресс-служба правительства Приморья. Глава края Олег Кожемяко посетил трассу и открыл лыжный сезон.

"Лыжная трасса открылась в поселке Канал на Русском острове. Ежедневно все желающие смогут кататься на ней бесплатно, а также безвозмездно пользоваться услугами пункта проката лыжной экипировки. В субботу, 26 декабря, лыжню "протестировал" Губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.

При помощи субсидии из краевого бюджета администрация Владивостока закупила оборудование для оснежения лыжной трассы: снежные пушки, генераторы, насос высокого давления. На стартовой площадке установили модули для организации проката и хранения лыжного инвентаря, организовали раздевалку, пункты обогрева и кафе, парковку для автомобилей. Кроме того, здесь оборудован дополнительный детский маршрут длиной 500 м, по всей трассе проведено освещение.

Первые массовые соревнования на этой трассе состоялись в январе 2020 года. В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" ее благоустроили и подготовили к новому сезону.

Лыжная трасса возле поселка Канал будет работать ежедневно, а воспользоваться бесплатным прокатом инвентаря можно будет в будние дни с 12:00 до 19:00 (с 05:00 до 12:00 мск) и в выходные с 10:00 до 20:00 (с 03:00 до 13:00 мск).

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.