В Липецком краеведческом музее выставят оригинал отпечатка руки императора Петра I

ТАСС, 28 декабря. Липецкий областной краеведческий музей представит на выставке к 350-летию Петра I оригинал отпечатка руки первого российского императора, который был сделан в XVIII веке на открытии одного из местных металлургических заводов. Об этом рассказала ТАСС директор Липецкого областного краеведческого музея Лариса Лошкарева.

"Мы обладаем уникальным экспонатом - отпечатком руки Петра I. У нас есть чугунная плита с Липецких железоделательных заводов, на открытие которых приезжал Петр I. В ходе их посещения император оперся на руку и попал ладонью в формовочный песок, а заводские мастера быстро залили чугуном этот отпечаток. Он будет представлен на выставке "Что пирует царь великий", посвященной 350-летию императора и созданной в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником "Петергоф", - рассказала собеседница агентства.

Лошкарева объяснила, что Петр I приезжал в Липецк на открытие одного из железоделательных заводов, основанных в XVIII веке для изготовления корабельных пушек и якорей, которые поставляли в Воронеж на судостроительные верфи, где создавался первый регулярный флот России. "Позже, в XIX веке, заводы братьев Миловановых изготавливали слепки рук императора, как липецкий сувенир. У нас хранится подлинник, а копии есть в Петропавловской крепости, в музеях в Таганроге, в Туле. Есть даже в Голландии в Домике Петра I", - рассказала собеседница агентства.

По словам директора Липецкого краеведческого музея, выставка "Что пирует царь великий" начнет работу в январе и будет открыта до конца года. "На выставке представят около 30 экземпляров, в том числе личные вещи императора, а мы добавим и из нашего музея корабельные пушки, ядра, якоря, потому что и Санкт-Петербург, и Липецк связаны общей историей: оба города основаны в 1703 году, а Петр I, построивший Петербург, дал толчок развития и Липецку, повелев создать Липецкие железоделательные заводы и открыв целебные свойства липецкой воды", - сказала директор музея.

Считается, что первый источник липецкой минеральной воды открыл Петр I в 1707 году - он заметил родник с водой железистого вкуса, которым сам лечился и отметил его пользу. Позже по указу Александра I в 1805 году из-за железистых источников был открыт один из первых курортов России "Липецкие минеральные воды", на котором лечились историк Николай Карамзин, дипломат Александр Грибоедов, поэты Петр Вяземский и Василий Жуковский, сопровождавший в поездке в Липецк Александра II.

Лошкарева добавила, что выставка к юбилею Петра I, 350-летие которого отмечается в 2022 году, будет проведена с помощью нацпроекта "Культура", по которому на ее организацию выделено 450 тыс. рублей. Липецкий краеведческий музей основан в 1909 году, насчитывает более 300 тыс. экземпляров хранения, его ежегодно посещают свыше 90 тыс. человек.