В Приморье открыли около тысячи новых мест в детских садах

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 1 тыс. новых мест создано в детских садах в Приморье в 2020-м году, в том числе, в рамках нацпроекта "Демография". Для этого строятся новые дошкольные образовательные учреждения и открываются новые группы в уже действующих, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"В Приморье продолжается работа по ликвидации очереди в детские сады. Благодаря строительству новых дошкольных образовательных организаций и открытию дополнительных групп в уже имеющихся учреждениях, удалось создать почти тысячу новых мест. Часть из них сформирована благодаря реализуемому в Приморье национальному проекту "Демография". Как рассказали в краевом министерстве образования, в 2020 году для детей дошкольного возраста дополнительно создано 906 мест, 380 из них - для малышей до трех лет", - говорится в сообщении.

Так, 685 мест появилось за счет завершения строительства в крае четырех детских садов. Одно из учреждений, рассчитанное на 55 мест, было построено в селе Хмыловка Партизанского района по региональному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". Кроме того, было открыто 11 дополнительных групп на 221 место в действующих муниципальных детских садах, почти все они созданы для детей до трех лет.

"Работа по созданию дополнительных мест в детских садах, в том числе в рамках национального проекта "Демография" продолжится и в 2021 году. Новые образовательные учреждения появятся во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Надеждинском, Шкотовском, Чугуевском районах и на других территориях", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы краевого правительства, в 2019 году в Приморье было создано 492 дополнительных места для малышей, 310 из них - это ясли.

Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет - одна из составляющих национального проекта "Демография", который начал реализовываться в 2019 году. Среди его целей: увеличение продолжительности здоровой жизни; снижение смертности; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни. На эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.