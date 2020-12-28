В 2021 году в Самарской области откроют более 2,2 тыс. мест в детских садах

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Детские сады для более 2,2 тыс. человек и школу на 850 мест введут в эксплуатацию в 2021 году в Самарской области по нацпроекту "Образование", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства региона. Кроме того, в областном бюджете предусмотрены средства на реконструкцию самарского Дворца спорта мощностью 5 тыс. мест.

"В рамках нацпроекта "Образование" в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе Самары (вторая очередь) на 850 мест. В 2021 году планируется также ввести 11 детских садов на общее количество мест 2 206. На строительство дошкольных и общеобразовательных объектов в 2021 году в областном бюджете предусмотрено около 2,4 млрд рублей, финансирование будет осуществляться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов", - написано в сообщении регионального минстроя.

По данным областного министерства образования, в 2020-2021 годах строятся три детских сада в поселке Волжский, два - в Самаре, по одному - в Чапаевске, Жигулевске, Тольятти и Ставропольском и Красноярском районах.

В ответе министерства строительства указано, что по нацпроекту "Демография" продолжится реконструкция Дворца спорта в Самаре на 5 тыс. мест, на эти цели предусмотрено более 2,2 млрд рублей.

Национальный проект "Образование", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.