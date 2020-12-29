Специалисты отремонтировали более 100 км дорог в Приморье в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты в 2020 году отремонтировали в Приморье более 100 км дорог регионального значения и Владивостокской агломерации по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Свяченовский.

"Отремонтировано 53,51 км дорог регионального значения, 51,58 км дорог Владивостокской агломерации. В нормативное состояние приведено 47,44% дорог регионального значения, 68,06% дорог Владивостокской агломерации. Установлено 15 комплексов видеофиксации", - сказал Свяченовский.

Кроме того, в 2020 году были введены в эксплуатацию мостовые переходы через реки Кроуновку и Смолянинку (Лабогу) и объекты в ТОР "Михайловский". Специалисты завершили строительство пяти мостовых переходов, в том числе через реки Крутобережную на севере края, Артемовку, Крыловку. Началось строительство и реконструкция 14 мостовых переходов общей протяженностью участков реконструкции 11,95 км, добавил министр.

В прошлом году по нацпроекту в крае было введено в эксплуатацию и отремонтировано почти 100 км приморских автодорог.

Приморье второй год участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его цель - увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, а также доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.