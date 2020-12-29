Центр "Мой бизнес" в Приморье поддержал на четверть больше экспортеров в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Приморском крае в 2020 году увеличил число предпринимателей, получивших помощь при выходе на иностранные рынки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра во вторник.

"В 2020 году 506 предпринимателей получили более 1,1 тыс. услуг по продвижению своих товаров и услуг на международные рынки. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество предпринимателей, получивших поддержку по выходу на экспорт, выросло на 25%. Специалисты центра "Мой бизнес" помогли им подготовить товары для иностранного покупателя - переводили на нужный язык сайты, документы и этикетку, адаптировали упаковку, содействовали в получении сертификатов и находили партнеров за рубежом", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в связи с пандемией многие международные выставки были отменены, поэтому региональный Центр поддержки экспорта сосредоточил усилия на таких услугах, как поиск партнера и проведение переговоров в режиме онлайн.

Наращивание экспорта - одна из ключевых задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с $2 млрд до $3,9 млрд. Для достижения этой цели центр "Мой бизнес" предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

Нацпроект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП России до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.