В Вологде завершили строительство современного перинатального центра

ВОЛОГДА, 29 декабря. /ТАСС/. Строительство современного перинатального центра в Вологде завершено, первые роды там примут в феврале 2021 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

"В Вологде ввели в эксплуатацию новый перинатальный центр. Первые роды здесь примут уже в феврале, а сегодня был подписан акт о завершении строительства <…> Новое здание перинатального центра позволит создать комфортные условия для пребывания женщин и для работы медицинского персонала. Специалисты центра смогут принимать до 5 тыс. родов ежегодно, это дополнительные 1,5 тыс. родов <…> Последний родильный дом в Вологодской области был построен 40 лет назад", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что открытие центра поможет снизить показатель младенческой смертности. Благодаря новому учреждению появится возможность дополнительно принимать 1,5 тыс. родов в год у женщин с риском развития осложнений беременности. Младенческая смертность за последние годы снизилась с 10,1 до 5,8 на 1 тыс. родившихся живыми, но, несмотря на это, показатель остается достаточно высоким.

Общая стоимость объекта составляет более 600 млн рублей, из которых 230 млн рублей выделены из федерального бюджета по нацпроекту "Здравоохранение", остальное - средства областного бюджета. В центре, который примыкает к действующему областному роддому, разместят расширенные отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родовое отделение с палатами "мать и дитя", медико-генетическую консультацию и лабораторию, отделение экстренной консультативной помощи.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.