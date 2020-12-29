В Калужской области появился первый природоохранный парк регионального значения

ТАСС, 29 декабря. Власти Калужской области создали первый охраняемый природный парк регионального значения "Ландшафт долины реки Ксема". Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Владислав Шапша подписал постановление правительства области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения - природный парк "Ландшафт долины реки Ксема". Новая особо охраняемая природная территория создана в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Площадь природного парка в Боровском районе Калужской области насчитывает 127 га. В нем определены участки для организованного отдыха и ведения хозяйственной деятельности, а также заповедная зона. "Это живописный природный комплекс, в котором растут старовозрастные ели и дубы, а также обитают редкие и занесенные в Красную книгу Калужской области животные и растения", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).