Число волонтеров в Приморье за год увеличилось почти на 50%

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Количество волонтеров в Приморье увеличилось почти на 50% в сравнении с 2019 годом. Директор департамента молодежной политики Приморского края Елена Томчук сообщила ТАСС, что в регионе волонтерством занимаются 29 тыс. человек, годом ранее волонтерами были около 20 тыс. жителей края.

"На территории Приморского края 29 тыс. добровольцев в возрасте от семи лет. Более тысячи волонтеров приняли участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, штабы акции созданы в более чем 20 муниципалитетах. В рамках акции волонтеры доставляли продукты и медикаменты нуждающимся гражданам, а также помогали им совершать коммунальные платежи. Помощь получили более 20 тыс. человек", - сообщила Томчук.

В федеральном проекте "Волонтеры конституции" приняли участие 490 волонтеров. Они раздали более 60 тыс. листовок на 44 точках в муниципалитетах региона. В этом году для детей медиков пройдет акция "Дед Мороз в каждый дом". Около тысячи подарков ребятам вручат 25 Дедов Морозов - волонтеров.

В региональном этапе Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Добровольцы России - 2020" принял участие 61 проект, два из которых стали полуфиналистами конкурса. Проект по поиску пропавших детей Приморской региональной организации "ПримПоиск" объявлен лауреатом в номинации "Смелые сердцем".

Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность является одной из задач национального проекта "Образование". Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году в Приморье число волонтеров планируется увеличить еще на 20%.