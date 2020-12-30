Сахалинская область в 2020 году направила на борьбу с незаконными свалками 87 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году направили на борьбу с несанкционированными свалками 87 млн рублей в основном из бюджета региона. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель островного правительства.

Во вторник областные власти сообщали журналистам, что в этом году на островах удалось ликвидировать 2 468 малых нелегальных мест скопления отходов. Работа велась по национальному проекту "Экология".

"В этом году на борьбу со стихийными местами скопления отходов было направлено 87 млн рублей, из них 82 млн рублей из областного бюджета. Сравнивать не будем с другими годами, так как в этом году велась беспрецедентная масштабная борьба со свалками. Такого на островах еще не было", - рассказал собеседник агентства.

В Сахалинской области очень остро стоит проблема стихийных свалок мусора. К примеру, на 1 января 2020 года в области были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но к концу апреля их стало более 300. Каждые несколько месяцев цифра стремительно росла. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заметил, что мусорные полигоны в регионе "растут, как грибы". При этом самое большое их количество было обнаружено именно на территории Южно-Сахалинского городского округа.

Как рассказали в правительстве Сахалинской области, в этом году в регионе развернули беспрецедентную борьбу с несанкционированными свалками. На островах появился сервис по вывозу крупногабаритного мусора, во дворах жилых домов - современные евроконтейнеры. Уже заключено соглашение по строительству к 2023 году второй очереди полигона ТКО, на котором мусор будут складировать в брикетах. Теперь региональные власти планируют создать на островах центр координации полетов беспилотников для быстрого поиска незаконных свалок.

Нацпроект "Экология" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период 2019-2024 гг. Работа над нацпроектом в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.