Приамурье впервые получит финансирование на ремонт региональных дорог по нацпроекту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Ремонт региональных дорог в Амурской области с 2022 года будет проводиться за счет финансирования в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), включения в программу добивались два года, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"На ремонт региональных дорог Приамурья будут выделять федеральные средства в рамках нацпроекта "БКАД". Включения Амурской области в национальный проект в части ремонта региональных трасс власти Приамурья добивались два года. Для привлечения дополнительного федерального финансирования на региональные дороги откорректированы показатели доли соответствия дорог нормативу - с ошибочных 75,2% до фактических 33,2%", - цитирует губернатора области Василия Орлова пресс-служба Минтранса.

Уточняется, что федеральное финансирование предусмотрено с 2022 по 2024 год. "Сейчас областной Минтранс занимается вопросом переноса начала финансирования на 2021 год", - добавил Орлов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.