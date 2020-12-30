В Приморье почти 3 тыс. школьников за год прошли курсы по ведению бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Приморье провел в 2020 году четыре обучающих курса по ведению бизнеса для школьников. Участниками образовательных программ стали почти 3 тыс. подростков, сообщил ТАСС генеральный директор центра Евгений Никифоров.

"Почти три тысячи подростков в этом году приняли участие в проектах бизнес-образования, которые провел центр "Мой бизнес". За этот год в Приморье состоялись четыре крупных обучающих программы. Две из них мы запустили впервые, и они были очень популярны у ребят. В период пандемии обучение проходило больше в онлайн, хотя часть очных мероприятий мы успели провести очно", - сказал Никифоров.

Успешные предприниматели делились с подростками опытом, помогали развеять предубеждения о сложности создания своего дела. Некоторые школьники уже открыли собственный бизнес, основываясь на рекомендациях экспертов. Почти 600 подростков узнали о перспективах развития предпринимательства на открытых уроках в школах, в детских лагерях и колледжах. Еще 760 ребят приняли участие в проекте "Деловые игры", там у них была возможность решать бизнес-задачи для развития деловых навыков.

В этом году в регионе впервые проходил онлайн-проект "Бизнес-факультет", в нем приняли участие 1 300 подростков, а обучение проводили более 20 опытных бизнесменов. Большая часть - 800 участников - жители Владивостока, однако формат вебинаров позволил подключиться к образовательной программе и школьникам из небольших населенных пунктов. Все онлайн-уроки предприниматели проводили совместно с психологом, специализирующемся на профориентации, он же помогал экспертам донести до детей информацию доступно.

Для старшеклассников в этом году проходил и длительный курс Startup.Kids, где бизнес-тренеры помогали подросткам сформировать бизнес-план, определить целевую аудиторию и стратегию ведения собственного дела. Всего в этой программе приняли участие около 200 школьников. К "выпускному" ребята создали бизнес-команды, разработали проекты магазинов, арт-салонов и турфирм. Они представили их экспертам и потенциальным инвесторам.

Центр "Мой бизнес" проводит обучающие программы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, задачи проекта - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий деятельности самозанятых граждан.