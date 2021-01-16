В Нижегородской области на формирование городской среды направят почти 1,5 млрд рублей

ТАСС, 16 января. Финансирование федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области в 2021 году составит почти 1,5 млрд рублей. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального правительства.

"Всего на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав нацпроекта, в 2021 году будет выделено почти 1,5 млрд рублей. Это превышает уровень 2020 года благодаря тому, что мы увеличили финансирование из регионального и местных бюджетов", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, пока планируется благоустроить 114 дворовых территорий и 118 общественных пространств во всех районах региона. Однако власти рассчитывают увеличить показатель за счет экономии на торгах.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.